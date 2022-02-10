В Адвокатской палате Петербурга решили, что Иван Павлов вредит Ивану Сафронову, когда называет себя его адвокатом
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Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга считает, что адвокат Иван Павлов не может позиционировать себя как защитника обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.
В январе квалификационная комиссия нашла нарушения в работе Павлова в рамках рассмотрения жалобы Минюста. Тогда мотивировка решения комиссии была неизвестна. Павлов получил ее позднее и 8 февраля опубликовал в своем телеграм-канале.
Комиссия пришла к выводу, что из-за своего статуса «разыскиваемого лица» Павлов лишен возможности законно осуществлять адвокатскую деятельность в России, но продолжает называть себя защитником Сафронова. Это вводит доверителя в заблуждение и нарушает его интересы, так как у него формируется ложное представление о возможностях Павлова организовать эффективную защиту, заявила комиссия.
«Использование для этого ситуации, когда адвокат в публичной сфере говорит о своей исключительной роли в оказании юридической помощи подзащитному, а фактически не может в силу статуса „разыскиваемого лица“ заниматься адвокатской деятельностью, по мнению комиссии, является недопустимым способом „зарабатывания“ популярности», — говорится в заключении.
Также комиссия упомянула присвоенный Павлову статус «иностранного агента». Он «формально не носит дискриминационный характер», но «независимо от причин и обоснованности» может «негативно повлиять на оценку адвоката со стороны неопределенного круга лиц… в том числе потенциально причастных к ходу рассмотрения уголовного дела в отношении Сафронова».
«Из содержания заключения видно, что кто-то просто горит желанием исключить меня из числа защитников Ивана Сафронова», — прокомментировал мотивировку комиссии Павлов.
Заключение комиссии направлено в совет Адвокатской палаты Петербурга. Если совет согласится с доводами комиссии, Павлову грозит наказание вплоть до прекращения статуса адвоката.
В апреле 2021 года Ивана Павлова обвинили в разглашении тайны следствия по делу Ивана Сафронова. Адвокату грозило до трех месяцев ареста и лишение адвокатского статуса. Павлов уехал из России, заявив, что наложенные в связи с уголовным делом запреты сделали его работу невозможной. Павлова объявили в розыск и присвоили ему статус «иностранного агента».