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Французский ученый, лауреат Нобелевской премии по медицине Люк Монтанье умер во Франции в возрасте 89 лет, сообщает Liberation.

Eric Feferberg / AFP / Scanpix / LETA

Монтанье умер 8 февраля в американском госпитале, расположенном в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Информацию о его смерти подтвердили представители мэрии коммуны, а также известный во Франции врач-инфекционист Дидье Рауль.

Люк Монтанье — французский вирусолог, один из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) наравне с американским ученым Робертом Галло. Оба ученых открыли ВИЧ независимо друг от друга в 1983 году. В 2008-м Монтанье стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины, его отметили за открытие ВИЧ. В последние годы Монтанье нередко говорил о вреде вакцинации, в том числе от новой коронавирусной инфекции, за что его критиковали в научной среде.