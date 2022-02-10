Российскую фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от индивидуальных соревнований на Олимпиаде. Она вышла на тренировку

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Российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от олимпийских соревнований в женском одиночном катании. Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — заявила Ермолина.

Российская спортсменка вышла на тренировку перед личными соревнованиями, «произвела положительное впечатление» и готова выступать в индивидуальном зачете, сообщил корреспондент телеканала «России 24» из Пекина.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля.

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15-летняя Камилла Валиева выступала в командном турнире вместе с другими российскими фигуристами, выигравшими золотые медали Олимпиады-2022. Ее называют главной сенсацией Пекина. 7 февраля, во время произвольной программы командного турнира, Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Церемонию награждения российских фигуристов перенесли на неопределенный срок. В МОК заявили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев. Британское издание Inside The Games назвало причиной задержки проблемы с допинг-пробой Валиевой. В МОК назвали «спекуляциями» сообщения о сомнительном допинг-тесте россиянки.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пекине под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций, которые ввели из-за обвинений в допинге.

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