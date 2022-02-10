Ректора Шанинки Сергея Зуева выписали из больницы и отправили в общую камеру СИЗО. Защита просила освободить его

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67-летнего ректора Шанинки Сергея Зуева, арестованного по , выписали из больницы и перевели в общую камеру СИЗО. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Дмитрий Кравченко.

«Без объяснения причин его выписали из больницы и перевели в общую камеру „Матросской тишины“. По имеющимся сведениям, буквально перед этим Зуеву было назначено новое лечение, поскольку его давление скорректировать не удается», — сообщил Кравченко.

Зуева отправили в больницу при следственном изоляторе в конце января. Адвокат Сергей Севрук, который встречался с подзащитным накануне, заявил, что у Зуева «по всем признакам предынфарктное состояние». Во ФСИН назвали информацию об этом не соответствующей действительности, отметив, что состояние здоровья ректора «оценивается как удовлетворительное».

9 февраля защита потребовала допустить к Зуеву гражданских врачей. По данным адвокатов, его состояние требует перевода в многопрофильный стационар — после часа общения Зуеву уже тяжело воспринимать информацию, у него слабость, головокружение и многие другие симптомы.

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Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года, забрав из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Ректора поместили под домашний арест, после чего ему провели срочную операцию на сердце. Всего за год он перенес три операции. В ноябре Зуева отправили в СИЗО, после чего он уже несколько раз попадал в гражданскую и тюремную больницы.

В декабре президент России Владимир Путин, комментируя дело ректора Шанинки, сказал, что не видит необходимости содержать его под стражей. После этого защита попросила отпустить его из СИЗО, но арест ректора продлили до марта 2022 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывание Путина об аресте Зуева «мнением» и отметил, что президент не может давать указания следователям. По его словам, Кремль «не может включать гуманитарные аспекты» в подобных ситуациях.

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