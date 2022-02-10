Посольство России в Киеве «активно прорабатывает» вывоз неосновного персонала из Украины

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Посольство России в Киеве прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал дипломатического представительства временно покинул Украину. Об этом ТАСС сообщил представитель российского посольства.

«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», — сказал дипломат.

Ранее 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что МИД РФ посоветует «неосновному персоналу наших дипломатических учреждений» на время уехать из Украины, глядя на действия западных посольств, которые объявили об эвакуации части своих дипломатов.

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В начале января Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников, утверждала газета The New York Times. В МИД РФ в ответ на публикацию издания сказали, что «посольство России в Киеве работает в штатном режиме».

С начала года США, Австралия, Великобритания, Германия, Канада и Япония объявили об эвакуации части своих дипломатов из Украины на фоне сообщений о возможном российском вторжении. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что эвакуация дипломатов — это «ошибка для Украины».

С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны опасаются вторжения. По оценке Запада, у украинских границ находятся 100-125 тысяч российских военных. Власти РФ объясняют перемещения войск учениями и утверждают, что не собираются ни на кого нападать.

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