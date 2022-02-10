Опрос: 79% россиян имеют накопления. Большинство сможет прожить на них не более трех месяцев

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В ходе опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», банком «Открытие» и исследовательским центром А2, 79% респондентов-россиян заявили, что у них есть накопления.

При этом, пишет РБК, в распоряжении которого оказались результаты исследования, 58,5% участников опроса сообщили, что их накопления не превышают 100 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч рублей удалось отложить 38% респондентов, от 300 тысяч до 1 миллиона рублей — 2% респондентов. 1,5% участников опроса заявили, что их накопления превышают 1 миллион рублей.

Большинство опрошенных (62%) сообщили, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% — в течение 3–6 месяцев, 15% — 6–12 месяцев. 2% респондентов считают, что сбережения позволят им продержаться от одного года до трех лет и столько же — более трех лет.

Сколько человек приняли участие в исследовании и другие параметры опроса РБК не указывает.

Росстат 9 февраля отчитался о рекордном с 2013 года росте реальных располагаемых доходов россиян. По данным статистического ведомства, доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, выросли на 3,1%.

В 2021 году инфляция в России, по предварительным оценкам, составила 8,39% против 4,91% в 2020 году. При этом продукты питания подорожали за год на 10,6%.

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