Фигурист из США Нэтан Чен выиграл золото Олимпиады в одиночном катании. Россиянин Евгений Семененко занял восьмое место

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Американский фигурист Нэтан Чен стал победителем зимних Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании. Результаты турнира опубликованы на официальном сайте Игр.

По сумме оценок за короткую (113,97) и произвольную (218,63) программы спортсмен из США набрал 332,60 балла.

Второе и третье места заняли японцы Юма Кагияма (310,05) и Сема Уно (293).

Лучший результат из россиян показал Евгений Семененко (274,13), занявший восьмое место. Победитель олимпийских командных соревнований Марк Кондратюк (248,82) по итогам личного турнира оказался на 15-м месте. Еще один россиянин Андрей Мозалев (233,33) — на 19-м.

Нэтан Чен — серебряный призер Олимпиады-2022 в командном соревновании, обладатель бронзы в командном соревновании на Играх 2018 года, а также трехкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021).

8 февраля американский фигурист установил мировой рекорд, показав лучший результат в короткой программе в мужском одиночном катании. Судьи оценили его выступление в 113,97 балла. Предыдущий рекорд — 111,82 балла — принадлежал японцу Юдзюру Ханю.

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