ФАС оштрафует Google за «внезапные и непредсказуемые» ютьюб-блокировки

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Федеральная антимонопольная служба РФ признала компанию Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube на рынке видеосервисов. На корпорацию будет наложен штраф, размер которого определят позже.

В службе посчитали, что правила блокировки аккаунтов пользователей YouTube являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». «Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — констатировали в ФАС.

Такое поведение корпорации, считают в ведомстве, ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Дело в отношении Google о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено ФАС в апреле 2021 года на основании жалобы регионального общественного центра интернет-технологий.

Российские власти регулярно угрожают и штрафуют иностранные сервисы, включая YouTube, за блокировку государственных СМИ и неудаление запрещенного в России контента. Google стал первой компанией, которой назначили оборотный штраф за отказ удалить запрещенную информацию. Размер штрафа составил 7,2 миллиарда рублей.

Кроме того, власти рассматривали «жесткие штрафные санкции» против YouTube после блокировки аккаунтов немецких каналов RT. В итоге в России запретили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

В начале февраля в правительство РФ также поступило предложение законодательно обязать иностранные видеосервисы, в том числе YouTube, объяснять причины блокировки или удаления роликов.

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