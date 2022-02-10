Чечня внесла в Госдуму законопроект о переименовании судов в Грозном. Ленинский суд может стать Ахматовским

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Парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного.

Авторы законопроекта пояснили, что в 2020 году в Грозном переименовали четыре района города, в которых расположены эти суды, при этом у судов остались прежние названия.

Парламент Чечни предложил переименовать:

Ленинский районный суд — в Ахматовский,

Октябрьский суд — в Байсангуровский,

Старопромысловский суд — в Висаитовский,

Заводской суд — в Шейх-Мансуровский.

В российском законодательстве нет механизма переименования судов, возможно только их создание или упразднение, говорится в записке гендиректора Судебного департамента Верховного суда РФ Александра Гусева, которая приложена к законопроекту. В то же время Гусев предложил использовать прецедент 2018 года, когда приняли закон, предусматривающий переименование некоторых военных судов.

По подсчетам парламента Чечни, на переименование районных судов Грозного из федерального бюджета потребуется 268 тысяч рублей.

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