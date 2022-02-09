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Мосгорсуд приговорил бывшего прокурора Иристонского района Владикавказа Ольгу Швецову к 12 годам колонии общего режима по делу об убийстве московского следователя Александра Леонова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Швецову также лишили чина «старший советник юстиции» и почетного звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». Гособвинение запрашивало для бывшего прокурора 13 лет колонии.

Подсудимую признали виновной в подстрекательстве и пособничестве совершению убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (части 4 и 5 статьи 33, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, в 2012 году Швецова договорилась об убийстве следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте и бывшего мужа своей сестры Леонова с главой преступного сообщества Асланом Гагиевым. Так, считают в СК, Швецова хотела помочь сестре избежать суда с бывшим супругом по разделу имущества и гражданским искам на более чем 25 миллионов рублей.

Швецова передала Гагиеву фотографию Леонова и рассказала, где тот живет. По приказу Гагиева пять участников его группировки проследили за следователем и 12 сентября 2012 года застрелили Леонова в Москве, сообщает СК.

Как писал «Коммерсант», Ольга Швецова свою вину не признала. Ее защита заявила, что фабула обвинения нелогична и в ней есть серьезные нестыковки. По словам адвокатов, все обвинения строятся на показаниях лишь одного свидетеля — боевика Гагиева Артура Джиоева, который с помощью сделки со следствием избежал пожизненного срока. Допрошенный по видеосвязи Гагиев рассказал суду, что не знает Швецову, не встречался с ней и не смог бы этого сделать, потому что в августе 2012 года находился за пределами России.

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