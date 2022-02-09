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В инстаграме Алексея Навального опубликовали пост, где политик прокомментировал сообщения о том, что Лефортовский суд Москвы начнет рассматривать его новое дело на выездном заседании во владимирской колонии, где он находится.

По мнению Навального, провести выездное заседание решили, поскольку «банда воров и лжецов во главе с Путиным» боится высказываний политика.

Они знают, что у меня сейчас нет ничего, кроме слова правды, зато уж его-то я использовать не побоюсь, пусть хоть десять сроков на меня повесят. Поэтому судить меня хотят там, где надо дважды догола раздеться, чтобы просто с адвокатами ЧЕРЕЗ СТЕКЛО поговорить. То есть прямо в зоне. Типа говори, что хочешь, тебя, кроме служебной собаки, никто не услышит.

В судебном постановлении о назначении выездного заседания не объясняется, почему оно пройдет к колонии, но при этом дважды отмечается, что оно будет «открытым», отметил политик.

Образцовое и даже, я бы сказал, фирменное лицемерие. Типа а что? Мы судим Навального в открытом процессе. Правда, на территории тюрьмы, но это нюансы, зато мы обещаем, что все, кто сумеет попасть в зал — ну, телепортация там, или прыгнет с парашютом и не будет застрелен, — смогут поприсутствовать. <…>

Вы знаете, я думаю, ничего у них не выйдет. Весь их расчет на то, чтоб не услышали меня. Но ведь есть и вы. Далеко не вся Россия испугалась, забилась под корягу и трепещет, готовая смириться с нищетой и деградацией. Честных людей, вооруженных, как и я, словом правды, много. Миллионы. <…>

Всех не заткнут и не запугают. В России, и кроме меня, много тех, кто продолжит говорить правду. А если кому-то это не нравится, то… .

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Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в колонии № 2 в Покрове после того, как ему заменили условный срок по на реальный.

Выездное заседание суда по новому делу против Навального, которого обвинили в , состоится 15 февраля.

По словам адвоката политика Ольги Михайловой, в рамках нового дела Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Она не исключила, что следствие может предъявить политику новые обвинения в рамках того же дела.

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