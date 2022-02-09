«Я коллекционер самых удивительных путинских судов». Навальный — о выездном заседании суда по делу о мошенничестве
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В инстаграме Алексея Навального опубликовали пост, где политик прокомментировал сообщения о том, что Лефортовский суд Москвы начнет рассматривать его новое дело на выездном заседании во владимирской колонии, где он находится.
По мнению Навального, провести выездное заседание решили, поскольку «банда воров и лжецов во главе с Путиным» боится высказываний политика.
Они знают, что у меня сейчас нет ничего, кроме слова правды, зато уж его-то я использовать не побоюсь, пусть хоть десять сроков на меня повесят. Поэтому судить меня хотят там, где надо дважды догола раздеться, чтобы просто с адвокатами ЧЕРЕЗ СТЕКЛО поговорить. То есть прямо в зоне. Типа говори, что хочешь, тебя, кроме служебной собаки, никто не услышит.
В судебном постановлении о назначении выездного заседания не объясняется, почему оно пройдет к колонии, но при этом дважды отмечается, что оно будет «открытым», отметил политик.
Образцовое и даже, я бы сказал, фирменное лицемерие. Типа а что? Мы судим Навального в открытом процессе. Правда, на территории тюрьмы, но это нюансы, зато мы обещаем, что все, кто сумеет попасть в зал — ну, телепортация там, или прыгнет с парашютом и не будет застрелен, — смогут поприсутствовать. <…>
Вы знаете, я думаю, ничего у них не выйдет. Весь их расчет на то, чтоб не услышали меня. Но ведь есть и вы. Далеко не вся Россия испугалась, забилась под корягу и трепещет, готовая смириться с нищетой и деградацией. Честных людей, вооруженных, как и я, словом правды, много. Миллионы. <…>
Всех не заткнут и не запугают. В России, и кроме меня, много тех, кто продолжит говорить правду. А если кому-то это не нравится, то… нравится, не нравится — спи, моя красавица.
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Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в колонии № 2 в Покрове после того, как ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
Выездное заседание суда по новому делу против Навального, которого обвинили в мошенничестве и неуважении к суду, состоится 15 февраля.
По словам адвоката политика Ольги Михайловой, в рамках нового дела Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Она не исключила, что следствие может предъявить политику новые обвинения в рамках того же дела.