В Подмосковье грабители напали на магазин. Погибла кассир, еще два человека ранены

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В подмосковной Истре в ночь на 9 февраля совершено разбойное нападение на продуктовый магазин.

Четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, ворвались в магазин, избили директора торговой точки, его супругу и продавца-кассира и похитили из кассы несколько десятков тысяч рублей (по данным РИА Новости — 96 тысяч рублей, по данным ТАСС — 71 тысячу рублей), после чего скрылись.

От полученных травм кассир скончалась на месте происшествия, директор и его супруга госпитализированы с травмами. Mash, в свою очередь, сообщает, что пострадали директор магазина и ее муж.

Нападавшие задержаны. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, это — «граждане одного из соседних государств», в ближайшее время им будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

«В ходе расследования уголовного дела следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории РФ, а также дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области», — добавила она.

По данным телеграм-канала 112, подозреваемых задержали в деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления. Задержанным — от 19 до 24 лет.