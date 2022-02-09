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Российские хоккеисты начали выступление на Олимпиаде с минимальной победы над швейцарцами

Источник: Олимпийский комитет России

Российские хоккеисты провели первый матч группового турнира на зимней Олимпиаде в Пекине против сборной Швейцарии.

Встреча закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хоккеистов, выступающих на Играх под флагом Олимпийского комитета России.

Единственную шайбу забросил Антон Слепышев, он отличился за три секунды до конца первого периода.

Позже на групповом этапе россияне, являющиеся действующими олимпийскими чемпионами, сыграют с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля). 

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