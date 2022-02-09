Глава российского Генштаба прибыл в Беларусь, чтобы контролировать учения у границы с Украиной

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Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов прибыл в Беларусь, где 10 февраля начнутся совместные военные учения двух стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.

«В ходе учения планируется отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

В учениях будут задействованы почти все вооруженные силы Беларуси а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, включая комплексы ПВО С-400 «Триумф» и «Панцирь-С», истребители Су-35 и штурмовики Су-25СМ.

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Одновременно с российско-белорусскими учениями маневры в Черном море проводит Военно-морской флот РФ.

Власти России объясняют переброску войск к границам Украины проведением учений, подчеркивая, что речь идет о сугубо внутренних делах. На Западе, в свою очередь, расценивают усиление воинского контингента в приграничных районах как возможную подготовку к вторжению на украинскую территорию. Россия подготовку нападения отрицает.

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