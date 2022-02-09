Адель (предсказуемо) выиграла главные награды Brit Awards-2022

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Британская певица Адель стала триумфатором музыкальной премии Brit Awards 2022 года, одержав победу в трех главных номинациях.

Жюри признало исполнительницу артистом года, ее первую за шесть лет пластинку «30» — альбомом года, а открывающий сингл из нее «Easy on me» — песней года.

Таким образом, отмечает BBC News, Адель вышла на второе место в списке самых титулованных артистов в истории Brit Awards. В общей сложности на ее счету 12 наград. Больше только у Робби Уильямса — 13 премий.

BRITs

Лучшим автором песен на 42-й церемонии Brit Awards был признан Эд Ширан. В номинации «Лучший новый артист» победила рэп-исполнительница Little Simz. Лучшей группой стали Wolf Alice. Победителем в рок-номинации стал Сэм Фендер, в поп-категории — Дуа Липа, в танцевальной музыке — Беки Хилл, а лучшим рэп-исполнителем назван Dave.

В международных номинациях Brit Awards победу одержали Билли Айлиш («Международный артист года»), Silk Sonic («Международная группа года») и Оливия Родриго («Международная песня года» — «Good 4 U»).

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