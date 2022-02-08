В России выявлены 165 тысяч новых случаев ковида. Число заразившихся снижается второй день подряд

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На утро 8 февраля в России зарегистрированы 165 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб. Суточная заболеваемость падает второй день подряд после рекордного роста с середины января на фоне распространения варианта омикрон.

Общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 13 147 666 человек. За сутки в стране госпитализированы 20 185 человек. Накануне сообщалось о госпитализации 10 843 человек.

За минувшие 24 часа от вируса умерли еще 698 человек, а всего с начала пандемии — 336 721 человек.

Выздоровели в общей сложности 10 706 142 человека, в том числе 81 188 пациентов за последние сутки.

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