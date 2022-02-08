В Москве задержали фемактивистку Дарью Серенко. На нее составили протокол о демонстрации нацистской или экстремистской символики

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В Москве задержали фемактивистку и писательницу Дарью Серенко. О задержании она сама сообщила в твиттере.

«Оперативники уголовного розыска забирают меня из кафе в ОВД „Тверской“. Что будет дальше, не знаю. Возможно, меня сразу оставят на ночь или в суд. Я с отитом и больная», — написала Серенко.

Активистка и подруга Серенко Соня Сно рассказала , что задержанной вменяют статью о демонстрации нацистской или экстремистской символики (статья 20.3 КоАП).

Юрист Петр Хромов, который представляет интересы Серенко, заявил, что его не пускают к его подзащитной. Он добавил, что активистку оставляют в отделе полиции на ночь.

7 февраля в Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину. Ее арестовали на 15 суток, обвинив в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). По словам самой Алехиной, поводом для обвинений стал пост 2015 года в инстаграме, в подписи к которому были свастики.

В сентябре 2021 года Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по . Другая фигурантка дела, муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн отметила, что после трех нарушений условий приговора наказание могут заменить на реальный срок.

Одно нарушение у Штейн и Алехиной уже есть. В декабре 2021 года им назначили 14 и 15 суток административного ареста соответственно по статье о пропаганде нацистской символики. Алехиной вменили в вину пост в инстаграме за 2015 год, где были изображены свастика и Александр Лукашенко, Штейн — портрет с фуражкой СС, опубликованный в 2018 году.

История Pussy Riot

Триггер для Путина Кристина Сафонова рассказывает (максимально) полную историю Pussy Riot — группы, которую уже 10 лет пытается уничтожить российское государство

История Pussy Riot

Триггер для Путина Кристина Сафонова рассказывает (максимально) полную историю Pussy Riot — группы, которую уже 10 лет пытается уничтожить российское государство

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