Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скоропостижно умер в возрасте 43 лет.

Сергей Фадеичев / ТАСС

«Это трагическая и невосполнимая утрата. Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов — и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики», — говорится на сайте корпорации.

О причинах смерти Игоря Носова не сообщается. По данным РБК, его госпитализировали с инсультом.

Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. До этого он работал в правительствах Москвы и Татарстана, был заместителем губернатора Нижегородской области, а также возглавлял особые экономические зоны «Иннополис» и «Алабуга».

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики является управляющей компанией Арктической зоны России, порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития. Она находится в подчинении министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.