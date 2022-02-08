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«Мы сами здесь разберемся». Порошенко — о предложении Путина предоставить ему убежище в России

Источник: Петр Порошенко

Пятый президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко через фейсбук ответил президенту РФ Владимиру Путину, который предложил ему убежище в России. Он заявил, что время, когда российские власти заботились об украинских политиках, уже прошло.

«Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, [президент Украины Владимир] Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин», — заявил Порошенко.

Он призвал действующего президента Украины «прекратить радовать Путина и заняться защитой страны», а также направить на это усилия правоохранительных органов, «которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой».

А Владимиру Владимировичу [советую] наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины.

В ночь на 8 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что готов «по гуманитарным соображениям» предоставить Петру Порошенко убежище в России на фоне «гонений» в Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная „заявка на успех“ действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», — сказал Путин.

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В Украине Петра Порошенко подозревают в государственной измене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма в рамках дела о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах, когда в Донбассе шла война.

По версии следствия, Порошенко вступил в сговор с группой людей, «в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций „ЛНР“ и „ДНР“». Подозреваемыми по делу также проходят глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого СМИ называют «кумом Путина», и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин. В рамках расследования суд арестовал имущество Порошенко.

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