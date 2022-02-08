Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2022 году с 4 до 5,9%

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Министерство экономического развития пересмотрело в сторону повышения прогноз по инфляции на 2022 год. Вместо ранее ожидаемых 4%, пишут «Ведомости», теперь прогнозируется инфляция в 5,9%.

Как рассказали источники издания, такой уточненный прогноз представлен к рассмотрению в правительство. В Минэкономразвития от комментариев пока воздержались.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали главным фактором, который может повлиять на цены в России, темпы роста мировой инфляции.

Пересмотреть прогноз социально-экономического развития и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 годов в сентябре поручил правительству президент РФ Владимир Путин. Поручение должно было быть выполнено к началу февраля.

В 2021 году инфляция в России, по предварительным оценкам, составила 8,39% против 4,91% в 2020 году. При этом продукты питания подорожали за год на 10,6%.

В начале 2022 года о повышении отпускных цен предупредили: подразделение Fazer Group в России, одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий, и компания Danone, производящая молочные продукты.

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