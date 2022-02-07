В Подмосковье во время ограбления в Сбербанке взорвался банкомат. Один из преступников погиб

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Один человек погиб в результате взрыва, произошедшего во время ограбления в отделении Сбербанка в Ивантеевке Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 7 февраля двое преступников пытались ограбить отделение Сбербанка, расположенное на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Студенческом проезде.

Как сообщает телеканал РЕН, злоумышленники закачали газ в банкомат, после чего подожгли газовоздушную смесь. В результате взрыва один из преступников погиб, второму удалось скрыться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили без подробностей, что проводят в Ивантеевке оперативно-розыскные мероприятия.