Перейти к материалам
Кнопка поддержки

В Подмосковье во время ограбления в Сбербанке взорвался банкомат. Один из преступников погиб

Источник: ТАСС

Один человек погиб в результате взрыва, произошедшего во время ограбления в отделении Сбербанка в Ивантеевке Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 7 февраля двое преступников пытались ограбить отделение Сбербанка, расположенное на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Студенческом проезде.

Как сообщает телеканал РЕН, злоумышленники закачали газ в банкомат, после чего подожгли газовоздушную смесь. В результате взрыва один из преступников погиб, второму удалось скрыться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили без подробностей, что проводят в Ивантеевке оперативно-розыскные мероприятия.