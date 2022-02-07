Ученого из Владивостока приговорили к 12 годам колонии по статье о госизмене

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Приморский краевой суд вынес приговор по делу о государственной измене в отношении подозреваемого в передаче иностранному государству секретных сведений о гидроакустических системах обнаружения подводных лодок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый, чье имя не называется, приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Фабула дела не раскрывается, поскольку его материалы проходят под грифом «совершенно секретно».

По данным источника ТАСС, речь идет об ученом-гидроакустике из Владивостока Викторе Королеве. Его арестовали по подозрению в госизмене в 2019 году. На момент задержания ему было 70 лет. Своей вины в преступлении он не признал. Адвокат Королева утверждал, что его подзащитный занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет.

В 2020 году, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, было вынесено семь приговоров по делам о госизмене. Все фигуранты получили реальные сроки заключения — от пяти до максимальных 20 лет. Судебной статистики по итогам 2021 года пока нет.

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