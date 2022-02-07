Теннисистка Пэн Шуай, обвинившая бывшего вице-премьера Китая в принуждении к сексу, впервые дала интервью западным журналистам. И заявила, что ее неправильно поняли

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Теннисистка Пэн Шуай, которая несколько месяцев назад обвинила бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в том, что он принуждал ее к сексу, впервые после этого дала интервью западным журналистам.

В ходе беседы с французским изданием LʼEquipe, которая происходила в Пекине, Пэн Шуай отказалась от своих заявлений, сказав, что ее неправильно поняли и что она «никогда не говорила, что кто-то домогался» ее.

Пэн Шуай также сказала, что она «живет обычной жизнью». 36-летняя теннисистка отметила, что, вероятно, скоро завершит карьеру, объяснив это возрастом.

Как отмечает «Би-би-си», во время интервью рядом с Шуай все время находился представитель Олимпийского комитета Китая, который переводил корреспонденту LʼEquipe ее ответы с китайского. Вопросы издания были заранее согласованными, хотя в ходе беседы допускалось задавать уточняющие вопросы.

В начале ноября Пэн Шуай заявила в посте в китайской соцсети Weibo, что бывший вице-премьер правительства Китая Чжан Гаоли несколько лет принуждал ее к сексу. Запись почти сразу была удалена, а другие сообщения о Пэн Шуай в китайском интернете подверглись цензуре.

Сама Пэн Шуай сразу после этого перестала выходить на связь, в связи с чем на Западе стали высказывать опасения по поводу того, что теннисистку могли лишить свободы. Она вышла на контакт с Олимпийским комитетом лишь три недели спустя, заявив, что находится в безопасности. При этом тогда же китайские СМИ опубликовали ее заявление, где она отказывалась от своих слов о сексуальном насилии.

Из-за ситуации с Пэн Шуай Женская теннисная ассоциация (WTA) отказалась от проведения турниров в Китае.

Пэн Шуай — двукратная победительница турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

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