GS Group: производители телефонов потеряют 10 миллиардов долларов в случае новых санкций против России. Половина этой суммы придется на Apple

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Технологические санкции США и запрет прямых поставок устройств крупнейших производителей могут обойтись Apple, Samsung, Xiaomi и Realme в 10 миллиардов долларов (760 миллиардов рублей) в год. Половина этой суммы придется на Apple, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

На фоне санкций, полагают аналитики, доля ключевых производителей на российском рынке упадет с более чем 80% до 10–20%. Цены на телефоны крупнейших брендов вырастут на 15–20%, увеличится ввоз оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, а также импорт телефонов китайских и российских брендов, в том числе собственных марок розничных сетей и операторов связи, пояснил глава GS Group Александр Сурков.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты согласились, что возможные санкции приведут к росту серого рынка, цен на телефоны и увеличению доли китайских брендов на российском рынке.

Кроме того, из-за запрета Google и Apple через Android и iOS могут блокировать активацию новых телефонов и обновления на уже используемых. Поэтому, предполагают эксперты, официально доступными в России могут оказаться только телефоны на .

В GS Group допускают снижение импорта телефонов в Россию в 2022 году до 34,9 миллиона штук и без санкций — из-за падения покупательной способности жителей страны. По данным аналитиков, в 2021 году в страну было ввезено 35,2 миллиона устройств на 832 миллиарда рублей, а расходы россиян на телефоны выросли на 32% из-за роста стоимости новых моделей.

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С осени 2021 года западные СМИ и политики сообщают о наращивании российских войск у украинских границ, что, по их мнению, может свидетельствовать о подготовке вторжения в Украину. Россия эти подозрения отрицает и заявляет, что проводит у границ учения и не собирается нападать на Украину.

В случае вторжения страны Запада, включая США, угрожают России жесткими санкциями. Среди ответных мер, по данным СМИ, рассматривается запрет на экспорт в Россию электроники, в том числе бытовой, программного обеспечения и технологий. Причем ограничения могут затронуть не только продукцию из США, но и произведенную в других странах с использованием американских технологий.

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