Глава Минпросвещения поддержал учительницу из Петербурга, которую уволили из-за чтения стихов Хармса и Введенского

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выступил в поддержку учительницы из Петербурга Серафимы Сапрыкиной, которая рассказала, что ее уволили за чтение школьникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Министерство проверяет ситуацию с увольнением Сапрыкиной вместе с региональными властями, заявил Кравцов. Сама учительница, по его словам, должна быть полностью восстановлена в правах и продолжить работу с детьми.

Глава Минпросвещения также призвал административных работников «более чутко относиться к педагогам».

У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе?

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О своем увольнении из гимназии № 168 Центрального района Петербурга Серафима Сапрыкина рассказала в фейсбуке накануне. Она сообщила, что директор гимназии Светлана Лебедева вынудила ее уйти с работы после того, как учительница прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Самих поэтов, по словам педагога, Лебедева назвала «врагами народа» и «пособниками фашистов», которые были заслуженно схвачены НКВД.

В районной администрации сообщили, что учительницу «никто не вынуждал и не увольнял», а заявление она написала по собственному желанию. Чиновники пояснили, что занятие, ставшее причиной конфликта, прошло в начале декабря и должно было быть приурочено к битве под Москвой, но Сапрыкина без предупреждения изменила тему и «провела урок вне плана».

Ситуация с увольнением Сапрыкиной дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ней нужно разбираться, а информацию об этом «переподтверждать».

За что еще увольняют учителей в Петербурге

В Петербурге учительницу биологии вынудили уволиться из-за блога о секспросвете Родители учеников были недовольны тем, что она рассказывает в интернете. Сами школьники выступили в ее поддержку

За что еще увольняют учителей в Петербурге

В Петербурге учительницу биологии вынудили уволиться из-за блога о секспросвете Родители учеников были недовольны тем, что она рассказывает в интернете. Сами школьники выступили в ее поддержку

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