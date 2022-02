The Washington Post: Россия стянула к границам Украины около 70% сил, необходимых для вторжения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Россия стянула к границам Украины около 70% сил и средств, которые необходимы для полномасштабного вторжения. Об этом со ссылкой на источники сообщили The Washington Post. Такие же оценки приводят Reuters, The New York Times и другие западные СМИ.

В приграничном районе уже подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью по 750 военных в каждой. Еще 14 находятся в пути. При этом две недели назад было зафиксировано присутствие 60 подобных групп, сообщают издания.

Кроме того, 20-30 российских кораблей находятся в Черном море. Россия, как считает The Washington Post, «может начать десантные атаки вдоль побережья». Всего, по оценкам источников газеты, Россия стянула к границам Украины 100-130 тысяч военных.

В публикациях также утверждается, что если Россия вторгнется в Киев, то украинская столица «падет за пару дней». По оценкам США, потери среди военных Украины могут составить 5-25 тысяч человек, среди военных России — 3-10 тысяч, среди мирных жителей — 25-50 тысяч человек. В случае вторжения ожидается гуманитарный кризис и перемещение миллионов беженцев в Европу, утверждают западные СМИ.

Западные политики и СМИ с осени 2021 года сообщают о том, что Россия наращивает военные силы у границы с Украиной и может готовить вторжение в страну. В случае нападения на Украину страны Запада грозят ввести санкции против России. В Москве подозрения в подготовке вторжения отрицают и заявляют, что Россия проводит у границ учения и не собирается нападать на Украину.

