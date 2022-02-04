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В России выявили 168 201 новый случай коронавируса за сутки

Источник: Стопкоронавирус.рф

В России за прошедшие сутки выявлен 168 201 заболевший коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы 17 798 человек, из ранее заболевших умерли 682 человека. Еще 58 449 человек выздоровели.

Из регионов по количеству выявленных случаев лидируют Москва и Санкт-Петербург — там за последние сутки 25 019 и 21 832 заболевших соответственно.

Количество выявленных случаев в России растет уже 25-й день подряд.

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