Число умерших после обследования желудка в петербургском медцентре выросло до семи. Задержана заведующая отделением лучевой диагностики

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В Петербурге умерли еще четыре пациента, которые проходили обследование желудка в городском консультативно-диагностическом центре № 1. Таким образом число жертв увеличилось до семи, сообщает Главное следственное управления СК по городу.

«В период с декабря 2021 года по январь 2022 года 7 пациентов, проходивших обследование, скончались», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в диагностическом центре оказывали медицинские услуги с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающего требованиям безопасности.

По делу об отравлении пациентов задержана заведующая отделом лучевой диагностики медцентра. Ранее был арестован главврач учреждения Евгений Попов.

Следователи также установили компанию, которая поставляла химический препарат. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие полагает, что медцентр использовал при процедурах сульфат бария (препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%»), который был куплен у компании .

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено после смерти троих пациентов диагностического центра в Выборгском районе Петербурга. Все они проходили обследование желудка с использованием сульфата бария в качестве контрастного вещества. Здоровью еще более 20 человек после процедуры был причинен вред.

Подробнее об отравлении пациентов медцентра в Петербурге

В медицинском центре в Петербурге три человека умерли после обследования желудка с сульфатом бария По данным СК, вещество было контрафактным. Главврач больницы задержан

Подробнее об отравлении пациентов медцентра в Петербурге

В медицинском центре в Петербурге три человека умерли после обследования желудка с сульфатом бария По данным СК, вещество было контрафактным. Главврач больницы задержан