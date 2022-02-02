Путин провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Накануне британский премьер общался с Зеленским и обещал России санкции при вторжении в Украину

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что лидеры двух стран провели «достаточно подробный обмен мнениями» по поводу обострения ситуации вокруг Украины и требуемых Россией гарантий безопасности.

Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности.

Обновлено. Борис Джонсон заявил Владимиру Путину, что НАТО является оборонительным альянсом и что на вступление в него могут претендовать любые европейские демократические страны, в том числе Украина. Джонсон и Путин сошлись во мнении, что обострение ситуации не отвечает ничьим интересам, говорится в сообщении офиса британского премьера.

Изначально телефонный разговор между Владимиром Путиным и Борисом Джоносом был запланирован на 31 января. Он не состоялся, так как Джонсон был вынужден в это время выступать в парламенте.

1 февраля Джонсон посетил Киев и провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции после встречи Джонсон заявил, что санкции против России вступят в силу «в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию».

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