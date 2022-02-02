Президент CNN Джефф Цукер покинул свой пост из-за тайного романа с коллегой

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Президент американского новостного телеканала CNN Джефф Цукер объявил о своей отставке из-за тайного романа с одной из коллег. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление самого Цукера.

«В рамках расследования деятельности Криса Куомо на CNN меня спросили об отношениях по взаимному согласию с моей ближайшей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения развивались. Я должен был раскрыть, когда они начались, но я не сделал этого. Я совершил ошибку. В связи с этим сегодня я ухожу в отставку», — сказано в заявлении.

Цукер не уточнил имя коллеги, с которой у него начался роман. Однако CNN пишет, что речь идет про вице-президента и директора по маркетингу канала Элисон Голласт. Она остается работать на CNN. Голласт подтвердила роман с Цукером, заявив, что их романтические отношения начались в период пандемии. Она сожалеет, что они не рассказали о романе «своевременно», добавила Голласт.

Джефф Цукер возглавил CNN в 2013 году. До этого 25 лет он проработал на телеканале NBC. Цукер считается одним из самых влиятельных людей в американской телевизионной индустрии.

Голласт работала на NBC вместе с Цукером и стала одной из первых, кого он нанял, когда перешел на CNN.

И Цукер, и Голласт не состоят в браке, оба разведены.

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