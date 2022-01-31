В Москве начали проверку законности возведения 600 апартаментов

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Московская госинспекция по недвижимости начала проверять законность возведения апартаментов в городе, сообщает РБК.

Как рассказал глава городской инспекции Владислав Овчинский, в план проверки включены около 600 зданий. Примерно треть из них уже проверена, выявлено, по его словам, лишь 25 признаков нарушений.

Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством.

Проверка, которая проводится дистанционно, направлена на профилактику правонарушений, так как, по словам Овчинского, многие «недобросовестные землепользователи» нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты. «Далее нежилые помещения реализуются, и добросовестные граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации», — заявил он.

По действующему российскому законодательству апартаменты не считаются жилыми помещениями, в них, в частности нельзя оформить постоянную регистрацию, а можно только временную, а их содержание, в том числе коммунальные платежи, обходится дороже. Однако из-за того, что апартаменты не обязаны соответствовать ряду требований для жилья, в том числе касающихся социальной инфраструктуры, их строительство обходится дешевле и соответственно стоимость квадратного метра в них ниже.

По данным «Дом.РФ» на конец 2019 года, общий фонд апартаментов в России составлял 5–7 миллионов квадратных метров, в том числе 2–3 миллиона квадратных метров — в Москве.

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о правовом статусе апартаментов. Предполагается, что законопроект даст право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Инициативу планировалось рассмотреть до конца 2021 года. Однако законопроект после первого чтения был отправлен на доработку.

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