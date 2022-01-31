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Щербинский районный суд Москвы арестовал Александра Попова, мужа «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой, по подозрению в ее убийстве. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

Дело против Попова расследуется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), следует из сообщения суда. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, сообщает агентство «Москва», Попов убил супругу, расчленил ее тело и выбросил в реку Десну. 11 января он обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены, а до этого вел ее страницы в соцсетях и переписывался с близкими от ее имени.

По данным телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», Сапожкова пропала 31 августа 2021 года. Попов заявил, что супруга улетела на отдых в Дубай и вскоре перестала выходить на связь. Однако, как выяснила полиция, Сапожкова не выезжала за пределы России, а ее телефон в день исчезновения находился рядом с Поповым. В итоге, пишет «ВЧК-ОГПУ», Попов сознался, что убил супругу во время ссоры. При этом тело Сапожковой пока не нашли.

В 2012-2015 годах Александр Попов возглавлял Центральный район Новокузнецка, отмечает «Тайга.Инфо». По данным СМИ, на момент задержания он занимал должность заместителя начальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен».