Подростка, устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове, обвинили в покушении на убийство и арестовали

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове.

Ранее в понедельник стало известно, что Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более человек (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК) и изготовлении взрывчатых веществ (статья 223.1 УК).

Утром 13 декабря 2021 года 18-летний Владислав Струженков взорвал самодельную бомбу на пороге православной гимназии на территории Введенского монастыря в подмосковном Серпухове. В результате взрыва пострадали десять школьников. Самого Струженкова в тяжелом состоянии госпитализировали, в больнице ему ампутировали ногу. По предварительным данным, мотивом преступления могла стать «ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений».

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