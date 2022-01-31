Danone предупредила о росте цен на свою продукцию в России на 10%

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Компания Danone с февраля поднимает цены на некоторые свои продукты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, разосланное Danone ретейлерам.

Повышение цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% в Danone обосновали ростом себестоимости продукции.

Так, говорится в письме вице-президента по продажам Danone в РФ Майка Тигнола, масло жирности 72,5% за год подорожало на 45%, сухое обезжиренное молоко — на 35%. Кроме того, стоимости упаковки за четвертый квартал 2021 года в среднем выросла на 6,9%, а рост расходов на логистику составил 6,7%, подсчитали в Danone.

В начале 2022 года, прогнозирует компания, цены на молоко, используемое в качестве сырья, вырастут еще на 17%, а сахар и подсластители подорожают на 11,6%.

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Danone — один из крупнейших производителей молочных продуктов в России. Компания в частности выпускает продукцию под брендами «Активиа» и «Простоквашино».

Ранее о повышении отпускных цен с 1 февраля от 16,5% до 30% предупредило подразделение Fazer Group в России, одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий. Такое решение в компании также объяснили ростом себестоимости продукции. Повысили отпускные цены и поставщики красной икры, заявив о дефиците товара на рынке и ростом затрат на перевозки.

В середине января X5 Group и «Магнит» — два крупнейших в России продуктовых ретейлера — объявили о намерении ограничить наценку на социально значимые товары, включая хлеб и молоко.

В 2021 году инфляция в России, по предварительным оценкам, составила 8,39% против 4,91% в 2020 году. При этом продукты питания подорожали за год на 10,6%.

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