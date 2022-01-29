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В России впервые выявили более 100 тысяч новых случаев коронавируса. За сутки заразились 113 122 человека

Источник: Стопкоронавирус.рф

В России за прошедшие сутки выявили 113 122 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В Москве за сутки выявили 26 488 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 14 939.

По всей России умерли за прошедшие 24 часа, по данным оперштаба, 668 человек, выздоровели — 30 010 человек.

С начала пандемии оперштаб зафиксировал 11 615 779 случаев заболевания и 330 111 смертей от коронавируса.

Число случаев за один день впервые превысило 100 тысяч. Накануне сообщалось о 98 040 заболевших.

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