В России впервые выявили более 100 тысяч новых случаев коронавируса. За сутки заразились 113 122 человека
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В России за прошедшие сутки выявили 113 122 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
В Москве за сутки выявили 26 488 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 14 939.
По всей России умерли за прошедшие 24 часа, по данным оперштаба, 668 человек, выздоровели — 30 010 человек.
С начала пандемии оперштаб зафиксировал 11 615 779 случаев заболевания и 330 111 смертей от коронавируса.
Число случаев за один день впервые превысило 100 тысяч. Накануне сообщалось о 98 040 заболевших.