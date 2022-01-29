Минздрав объяснил «коммерческой тайной» отказ публиковать данные об испытаниях вакцин

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Минздрав России не публикует данные о клинических испытаниях российских вакцин, так как эта информация является коммерческой тайной. Об этом пишет «Коммерсант».

Как заявили изданию в ведомстве, данные, входящие в состав регистрационного досье, содержат «конфиденциальную информацию, относящуюся к коммерческой тайне», поэтому не могут быть опубликованы без согласия разработчика.

«Коммерсант» отмечает, что разработчиком вакцины «Спутник V» является Центр имени Гамалеи, подведомственный Минздраву.

В Минздраве при этом напомнили, что результаты испытаний «Спутника» были опубликованы в «отечественной и зарубежной научной прессе», в том числе в журнале Lancet.

Из-за отказа Минздрава публиковать результаты испытаний вакцин депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный пожаловался в Генпрокуратуру. Он обвинял ведомство в сокрытии «общественно значимой информации, связанной со здоровьем и жизнью граждан». Об ответе Генпрокуратуры не сообщалось.

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