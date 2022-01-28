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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление Госдепартамента США с требованием прекратить репрессии в республике и освободить из-под стражи супругу чеченского судьи Зарему Мусаеву.

В своем телеграм-канале Кадыров назвал авторов обращения «невеждами», которые не разбираются в структуре и полномочиях российской власти. «Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить. Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах?» — написал он.

В ответ на призывы соблюдать права человека в Чечне глава республики предложил сотрудникам Госдепартамента «научиться самим их соблюдать».

Заявление Госдепа также прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.

В вопросах прав человека США следует улучшать собственные «каноны демократии», а не заниматься нравоучениями. Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых «репрессиях» в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны.

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Зарему Мусаеву, супругу судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, задержали 20 января в Нижнем Новгороде. В квартиру, где она проживала вместе с мужем и дочерью, ворвались вооруженные люди в масках, назвавшиеся сотрудниками чеченских правоохранительных органов. Они силой увезли Мусаеву без одежды и необходимых лекарств (у Мусаевой диабет) в республику, предъявив постановление о допросе в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Сейчас она отбывает административный арест по обвинению в мелком хулиганстве.

Правозащитники назвали задержание Мусаевой фактическим похищением. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов», потребовал их задержать и уничтожить, если они окажут сопротивление. Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью, его сыновья уже давно проживают за границей. Преследование чеченскими властями Янгулбаевы связывают с тем, что один из членов семьи администрировал паблики, где открыто критиковали власти Чечни. Помимо Госдепартамента, требование об освобождении Мусаевой также выдвигал Евросоюз.

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