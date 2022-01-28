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Внешняя политика России дестабилизирует мир, считают 46% участников глобального опроса международной ассоциации Gallup International и холдинга «Ромир». Результаты исследования о поддержке внешней политики сверхдержав, проведенного в конце 2021 года в 45 странах мира, опубликованы на сайте «Ромир».

29% опрошенных сочли, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. Четверть респондентов (25%) не смогли однозначно ответить.

Наиболее негативно российскую внешнюю политику оценивают в Украине (74%), Австрии (70%), Германии, Косово и Польше (69%). В США и на Ближнем Востоке такого мнения придерживаются 57% и 56% респондентов соответственно. Доля россиян, воспринимающих внешнюю политику страны как дестабилизирующую, не приводятся.

Чаще других о стабилизирующем влиянии внешней политики России заявляли опрошенные из Албании (86%), Вьетнама (76%), Сербии (64%), Казахстана (62%) и Индии (57%). При этом среди россиян эту позицию разделяют только 44%.

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Таким образом поддержки внешней политики России составляет -17. Немногим хуже результат у Китая (-18), чью внешнюю политику признали дестабилизирующей 47% участников опроса, а стабилизирующей — 29%. Для США этот показатель составил -2. Действия Вашингтона в мировой политике негативно оценил 41%, позитивно — 39%.

Единственной сверхдержавой с положительным индексом поддержки оказался Евросоюз (+18). Его внешнюю политику сочли стабилизирующей 46% респондентов, дестабилизирующей — 28%.

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