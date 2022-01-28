Чеченский омбудсмен снял видео об условиях содержания жены судьи Янгулбаева. В трехминутном ролике ее показывают 15 секунд и без звука
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Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем инстаграме опубликовал видео с арестованной женой бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой. «Мне удалось пообщаться лично, расспросить о ее самочувствии», — написал Солтаев.
При этом большую часть видео Солтаев общается с фельдшером и начальником спецприемника, которые заявляют, что для медицинской помощи Мусаевой, у которой диабет, созданы все необходимые условия.
В ролик также вставлены несколько кадров, на которых Солтаев общается с самой Мусаевой — однако на них нет звука и занимают они в общей сложности лишь 15 секунд из трехминутного видео.
Правозащитники называют задержание Мусаевой фактическим похищением, освободить ее требовали США и Евросоюз.
Янгулбаевы связывают преследование своей семьи с тем, что один из сыновей Мусаевой администрировал паблики, в которых открыто критиковали власти Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и требовал их задержать и уничтожить, «если они окажут сопротивление».