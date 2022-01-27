Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку из-за стрельбы в Днепре. Там солдат-срочник убил пятерых человек

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Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку после того, как солдат-срочник застрелил пятерых человек в Днепре. Об этом сообщает УНИАН.

Во время брифинга Балан заявил, что написал рапорт на имя министра внутренних дел. В МВД подтвердили информацию об отставке командующего.

«Учитывая то, что за любые действия, как хорошие, так и нехорошие, несет ответственность командующий, я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией», — сказал на брифинге Балан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал, чтобы после происшествия в Днепре были сделаны «обязательные кадровые выводы».

Стрельба на заводе «Южмаш» в Днепре произошла рано утром 27 января. По данным полиции, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения открыл огонь по сослуживцам, после чего сбежал. Позже подозреваемого задержали.

В результате происшествия погибли пять человек, в том числе умерла одна женщина, не связанная с военными. Еще пять человек получили ранения.

Государственное бюро расследований заявило, что открывшего стрельбу солдата подозревают в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия. Также начато расследование по уголовному делу о халатности руководства Нацгвардии. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе дедовщину.