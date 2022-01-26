В России снова рекорд по числу заболевших ковидом. За сутки выявили 74 692 новых случая

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За минувшие сутки в России выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекций с начала пандемии — 74 692. Об этом 26 января сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В Москве снова отмечается рост заболеваемости: за сутки в городе выявлено 19 856 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 18 935 новых заболевших.

За сутки в России были госпитализированы 12 226 человек, что на 4,8% меньше по сравнению с 25 января (12 837). Накануне оперштаб отчитался о резком росте числа заболевших и попавших в больницы — 115% по сравнению с 24 января (5970).

Всего по стране с начала пандемии 11 315 801 человек заразился ковидом. За все время умерли 328 105 человек, 657 из которых — за последние сутки.

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В течение последней недели суточная заболеваемость ковидом в России растет рекордными темпами. Новую волну связывают с распространением штамма омикрон.

Из-за «беспрецедентного роста» заболеваемости власти Москвы на три недели остановили плановую детскую госпитализацию. В Петербурге для детей с 28 января вводят дополнительные ограничений: запрет на посещение музеев, зоопарков, аттракционов, концертов, участие в спортивных мероприятий, работа кружков приостановлена.

Об омикроне

Так мягче омикрон, чем дельта, или нет? У ученых наконец есть данные, которые позволяют делать надежные выводы Чем инфекция отличается на клеточном уровне, тоже стало понятнее

Об омикроне

Так мягче омикрон, чем дельта, или нет? У ученых наконец есть данные, которые позволяют делать надежные выводы Чем инфекция отличается на клеточном уровне, тоже стало понятнее

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