Сотрудникам колледжа в Костроме начисляли выплаты за стаж в размере от 50 копеек до 2,5 рубля. Суд признал это незаконным

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Ленинский районный суд Костромы признал незаконными выплаты от 50 копеек до 2,5 рубля за стаж работы сотрудникам местного автотранспортного колледжа. Об этом сообщила пресс-служба суда.

С иском обратилась бывшая заместитель директора колледжа Юлия Присяжная, которая в общей сложности проработала в учреждении 22 года. За последний год ее дважды увольняли из колледжа, по ее словам, из-за жалоб на то, что в колледже несколько лет не платили премии, несмотря на распоряжение региональных властей.

После первого увольнения замдиректора добилась восстановления через суд, но на следующий день после возвращения на работу ей сообщили о сокращении. В итоге Присяжная потребовала взыскать с учреждения задолженность по выплатам с марта 2019 года по март 2021 года — 67,5 тысяч рублей.

Согласно иску замдиректора, на момент ее обращения в июне 2021 года в колледже действовал приказ, принятый в апреле. Документ устанавливал размер ежемесячных выплат за стаж 5-10 лет в 500 рублей, 10-15 лет — 1000 рублей, 15-20 лет — 1500 рублей, свыше 20 лет — 2500 рублей. Однако позже руководство колледжа снизило размеры выплат в 1000 раз: от 50 копеек до 2,5 рубля.

Присяжная посчитала, что колледж пошел на снижение выплат после ее иска, а новый размер премий сочла «оскорбительным». В самом учреждении заявили, что снижение произошло из-за финансового положения колледжа.

В итоге суд встал на сторону Присяжной, а объяснения администрации колледжа признал несостоятельным. Судья решила, что уменьшение размера выплаты «явно ухудшает правовое положение истца как работника и нарушает требования основных принципов трудового законодательства».

Учреждение обязали выплатить задолженность бывшему замдиректора. Колледж подал апелляцию.

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