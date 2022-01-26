Сбербанк собрался купить сеть универмагов «Стокманн»

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Сбербанк собирается стать владельцем сети универмагов «Стокманн», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление сторон.

Владелец российского «Стокманна» и Сбербанк уже подписали соглашение о намерениях. Обязывающее соглашение о покупке 100% в компании «Стокманн» стороны собираются заключить в первой половине 2022 года «после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России».

После закрытия сделки «Стокманн» будет интегрирован в маркетплейс «Сбермегамаркет» и одновременно «продолжит развивать и укреплять собственный бизнес, в том числе за счет более успешного опыта в онлайн-торговле, который есть у „Сбермегамаркета“», цитируют «Ведомости» заявление сторон.

Условия сделки не разглашаются. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что Сбербанк может заплатить за ретейлера 1-1,5 миллиарда рублей.

Финская компания Stockmann открыла свой первый универмаг в России в конце 1990-х. В 2015 году, когда у Stockmann было восемь магазинов в РФ, компания сначала объявила о намерении продать все российские активы. В Stockmann назвали причиной такого решения убытки, связанные со снижением курса рубля. Все магазины, кроме «Невского центра», купила компания Reviva Holdings Ltd за пять миллионов евро. По состоянию на начало 2022 года, в России работали 12 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.

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