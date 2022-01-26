Президент Хорватии пообещал отозвать солдат из сил НАТО в случае конфликта между РФ и Украиной. В правительстве ответили, что он говорит за себя лично

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Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что президента страны Зорана Милановича о возможном отзыве контингента страны, входящего в силы НАТО, в случае конфликта России и Украины являются его личным мнением.

Как отмечает Politico, президент Хорватии, хоть и является верховным главнокомандующим, не может влиять на решения о развертывании или отзыве военнослужащих в рамках НАТО — это делает министерство обороны с одобрения парламента.

«Президент говорил не от имени Хорватии, а от своего имени. Мы есть и остаемся лояльным членом НАТО, все наши действия мы осуществляем, консультируясь с нашими партнерами», — заявил Гордан Грлич-Радман.

Из-за высказываний Милановича посол Хорватии на Украине Аница Джамич была вызвана в МИД страны. На встрече с послом представители министерства заявили, что заявление президента Хорватии «оскорбляет память украинцев».

У социал-демократа Милановича напряженные отношения с действующим правоцентристским правительством Хорватии. Ранее он неоднократно публично конфликтовал с министрами.

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