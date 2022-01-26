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Министерство внутренних дел Украины проведет массовые учения для гражданского населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Учения пройдут в разных регионах страны (в каких именно, не уточняется).

К ним привлекут инструкторов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Все они обучались за границей — в Великобритании, США, Канаде и других странах, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

«Акцент [во время учений] будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами», — заявил министр. Также, по его словам, в ходе учений будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах, в том числе порядок оповещения, эвакуации и использования защитных сооружений.

Когда начнутся учения, как долго они будут длиться и сколько гражданских лиц в них будет задействовано, МВД Украины не сообщило.

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24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что в случае нападения России украинцев проинформируют через систему оповещения. При этом он заявил об отсутствии оснований ожидать «полномасштабного наступления» России на Украину.

За последнюю неделю президент Украины Владимир Зеленский дважды выступал с обращениями к украинцам из-за возможного российского вторжения. Он призвал не поддаваться панике, «снимая со счетов деньги, разбирая все с полок, сбрасывая всем друзьям и знакомым фейки и страшилки».

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