В России возобновят продажи Opel Astra после семилетнего перерыва

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Корпорация объявила, что в четвертом квартале 2022 года начнет продажи автомобиля Opel Astra в России, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на слова старшего вице-президента Stellantis Ксавье Дюшмана.

В Stellantis не назвали стоимость Opel Astra в России. Глава дилерского холдинга «Фаворит Моторс» Владимир Попов в разговоре с «Коммерсантом» допустил, что цены на модификации Opel Astra, доступные в России, будут начинаться от 2,5 миллиона рублей.

Автомобили Opel Astra не продаются в России с 2015 года, когда в стране закрылось производство General Motors, владевшего тогда брендом Opel. В декабре 2019 года в России возобновили продажи автомобилей Opel, но Astra не попала в число представленных моделей.

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