В Москве люди со спинальной мышечной атрофией вышли на пикеты к Совету Федерации. Они потребовали обеспечить их необходимыми лекарствами

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25 января в Москве и других городах прошла всероссийская акция в поддержку людей со спинальной мышечной атрофией ( ).

В Москве люди с СМА и их родные устроили пикет возле здания Совета Федерации, сообщает «Русская служба новостей». Люди держали в руках плакаты со словами «Я не хочу умирать. Я хочу жить и воспитывать своего сына!», «Обеспечьте людей со СМА лекарством», «Спасите наших детей». Судя по фотографиям издания Sota, полицейские проверили документы у участников акции. О задержаниях не сообщалось.

Акция у Совета Федерации в Москве Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Акция в поддержку людей со спинальной мышечной атрофией также прошла в Екатеринбурге и Белгороде.

Как сообщает «Коммерсант», участники акции добиваются того, чтобы спинальную мышечную атрофию включили в перечень «14 высокозатратных нозологий» — пациенты с диагнозами, включенными в этот список, обеспечиваются лечением за счет средств федерального бюджета.

Одним из организаторов акции стало объединение матерей взрослых людей с СМА «Мама рядом». Представители объединения подготовили обращение к российским сенаторам, в котором указали на то, что в здоровье детей с СМА вкладывают миллионы рублей, а после совершеннолетия люди перестают получать лекарства. В Москве ни один из взрослых с СМА не получает лечение.

В России препарат для лечения спинальной мышечной атрофии — «Спинраза» — входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, получение которых государство гарантирует гражданам. На практике препарат часто бывает сложно получить даже детям, а взрослым — еще сложнее.

С 1 января 2022 года в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включили рисдиплам (торговая марка «Эврисди»), тормозящий развитие спинальной мышечной атрофии.

Фонд , созданный по инициативе президента РФ Владимира Путина, закупает препарат рисдиплам только для детей с СМА в возрасте от 6 месяцев до 18 лет.

По данным благотворительного фонда «Семьи СМА», каждый год в России рождается 200 детей со спинальной мышечной атрофией. По оценке фонда, в России живут от трех до пяти тысяч человек с таким заболеванием.

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