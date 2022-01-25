Аэропорт Стамбула сутки не работал из-за снегопада. «Победа» обвинила его руководство в «издевательствах над россиянами»

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Аэропорт Стамбула объявил, что возобновляет свою работу, прерванную 24 января из-за мощного снегопада.

«Наши полеты, временно приостановленные по соображениям безопасности, возобновились рейсом в Каракас и продолжатся рейсом в Хьюстон. Мы хотим поблагодарить всех наших пассажиров за терпение и понимание», — сообщается в твиттере аэропорта.

Накануне авиакомпания Turkish Airlines объявила о приостановке всех рейсов в Стамбуле из-за сильной метели, в результате которой выпало более 50 сантиметров снега. Службы аэропорта не успевали расчистить взлетно-посадочную полосу. Также оказались перекрыты дороги, ведущие в аэропорт. В общей сложности было отменено более 700 рейсов.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Стамбуле могут находиться около 10-12 тысяч россиян (в том числе две тысячи организованных туристов). Из них около полутора тысяч человек могли застрять в городском аэропорту, предполагают в АТОР.

Авиакомпания «Победа», осуществляющая рейсы в Стамбул, пожаловалась на неприемлемую работу служб аэропорта, попросив «прекратить издевательство над россиянами».

«Для аэропорта вашего статуса — „крупнейшего аэропорта Европы“ — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов! Серьезный снегопад показал полную недееспособность организации наземного обслуживания!», — написали представители «Победы» в инстаграме.

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