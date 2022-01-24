YouTube заблокировал канал «Русского радио» за нарушение авторских прав. Роскомнадзор назвал это цензурой

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Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать каналы «Русского радио» и группы «Земляне». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство направило администрации видеохостинга соответствующее письмо, в котором помимо требования о разблокировке содержалось требование объяснить, почему ограничения были введены.

По мнению Роскомнадзора, действия администрации YouTube «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено».

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В YouTube, в свою очередь, сообщили, что каналы были временно заблокированы по жалобе на нарушение авторских прав. Администрация пообещала восстановить их, если подавший жалобу не обратится в суд в течение 10 дней.

В «Русской медиагруппе», в состав которой входит «Русское радио», заявили, что администрации YouTube были предоставлены документы, подтверждающие наличие прав на спорный контент. Там назвали предлог блокировки «надуманным и ничем не подтвержденным» и предположили, что причина блокировки может быть идеологической, так как канал продвигает русскую музыкальную культуру и «традиционные ценности».

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