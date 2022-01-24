СК возбудил дело из-за гибели заключенного в калужской ИК-3. Gulagu.net сообщал, что он выступал против пыток в колонии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти осужденного в медико-санитарной части исправительной колонии № 3 в поселке Товарково Калужской области. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

О гибели осужденного официально стало известно накануне. Управление ФСИН по Калужской области сообщило, что он погиб в результате конфликта с другим осужденным. Причиной конфликта, по версии ФСИН, стала «личная неприязнь».

По информации правозащитного проекта Gulagu.net, гибель заключенного в ИК-3 в Калужской области произошла в ночь на 22 января. Погибший — 34-летний Михаил Смирнов, его якобы избили и попытались изнасиловать несколько заключенных, которые сотрудничали с администрацией колонии.

Как сообщил Gulagu.net, Смирнов открыто выступал против избиений и пыток, которые применяет новый начальник ИК-3 Павел Рыженков, назначенный на этот пост в августе 2021 года. Раньше Рыженков был замглавы владимирской колонии, куда, как утверждалось, заключенных привозили для «перевоспитания».

В октябре 2021 года адвокат Юлия Чванова сообщила, что около 60 заключенных ИК-3 в Товарково вскрыли себе вены в знак протеста против избиений и плохих условий содержания. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников в свою очередь заявил, что «случаи членовредительства» были зафиксированы лишь у двух заключенных ИК-3.

Вскоре после этого инцидента ФСИН заявила о раскрытии ячейки неназванной экстремистской организации в ИК-3. По информации источников «Интерфакса», речь шла об организации .

Осенью 2021 года проект Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в разных регионах России. После этого было возбуждено 17 уголовных дел, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки. В конце ноября от должности был освобожден директор ФСИН Александр Калашников.

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